ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики

Рост цен на нефть, напряженность в торговых отношениях и финансовая нестабильность - станут в ближайшие годы главными угрозами для мировой экономики. Такой прогноз озвучил в Париже Совет Организации экономического сотрудничества и развития.

По прогнозу организации, мировой экономический рост в этом году составит 3,8 %, в следующем - на одну десятую больше. Что же касается зоны евро, то прогноз обратный: с 2,2 % в текущем году экономический рост сократится до 2,1 %.

В эксклюзивном интервью Euronews генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа заявил: "До кризиса экономический рост составлял 4 %. Понадобилось 10 лет, чтобы вернуться на докризисный уровень. Это дает представление о том, насколько серьезным, глубоким, масштабным и разрушительным был кризис".

По мнению главы ОЭСР, государства-члены не вынесли должных уроков из случившегося, им следует сохранять бдительность, чтобы не повторить прошлых ошибок:

"Сегодня мы имеем дело с финансовой системой, капитализация которая значительно возросла,

а также ее управляемость и подконтрольность надзорным органам, но за последнее время мы наблюдаем попытки расшатать все это".

Среди хороших новостей Альваро Перейра, главный экономист ОЭСР отмечает снижение безработицы:

"В следующем году прогнозируется, что безработица сократится до самого низкого - для экономического пространства ОЭСР уровня с 1980 года".

Сегодня же, на заседании под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, Литва подпишет договор о присоединении к Конвенции об Организации экономического сотрудничества и развития и официально станет 36-ым ее член