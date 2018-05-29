Джеймс Харден и "Хьюстон Рокитс" не смогли нарушить гегемонию "Голден Стейта" в Западной конференции. В седьмом, решающем матче западного финала "Ракеты" проиграли действующим чемпионам, хотя мощно провели первую половину встречи.
"Воины" вышли в финал плэй-офф НБА
"Воины" вышли в финал плэй-офф НБА
Харден набрал 32 очка, Эрик Гордон и Клинт Капела - 23 и 20 очков соответственно. Их усилиями хозяева паркета выигрывали у "Воинов" к перерыву 11 очков.
Однако третья четверть прошла с подавляющим преимуществом гостей. "Хьюстон" так и не смог найти противоядие от дальних бросков снайперов "Голден Стейта" - Стефена Карри, Клэя Томпсона и Кевина Дюранта, набравших на троих 80 очков. Третью четверть "Воины" выиграли со счетом 33:15 и больше не упускали преимущество до финальной сирены. Итог встречи 101:92.
В финале НБА уже в четвертый раз подряд "Голден Стейт" сразится с "Кливлендом". Первая игра пройдет 31 мая в Окленде.