Золинген вспоминает трагедию 1993 года

Золинген... Название этого небольшого городка на западе Германии четверть века назад прогремело на весь мир. 29 мая 93 года четверо молодых людей - членов ультраправой организации скинхедов - подожгли дом семьи турецких иммигрантов. В память о погибших в огне трех девочках и двух женщинах в Германии проходят траурные церемонии. Участие в них приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции: "Сама эта церемония и присутствие на ней канцлера Германии Меркель важный шаг в борьбе с расизмом. Турецкий народ готов сделать все возможное, чтобы победить расизм и ксенофобию."

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Правый экстремизм не ушел в прошлое, поскольку людей в нашей стране все еще подвергают преследованиям и нападают на них только потому, что они просят убежища, или являются беженцами, или потому, что они выглядят не так как все из-за цвета кожи. И это не зависит от того сколько лет эти люди здесь живут. Такого рода зверства - позор для нашей страны."

Трагедия в Золингене произошла двадцать пять лет назад. Для турецкой общины в Германии памятные церемонии - призыв задуматься о проблеме и сделать все, чтобы не допустить подобного обострения расовой ненависти.