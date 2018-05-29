Европейская экономика делает ставку на фрилансеров и "надомников"

Четверо из 10 европейцев либо работают на себя, либо трудятся в режиме "парт-тайм". Сегодняшние 20-летние в большой вероятностью окажутся именно в этой группе в ближайшие годы, прогнозируют специалисты.

Изменение структуры европейского рынка труда влечет перемены и для системы социального страхования, которая на протяжении десятилетий ориентировалась главным образом на работников с полной занятостью. Родители наших родителей порой проводили в одной компании всю жизнь.... Сегодня ситуация иная.

По статистике, 14% трудоспособного населения Европы (а это 30 миллионов человек) занимаются частным предпринимательством. По мере развития цифровых технологий число фрилансеров, работающих "на удаленке" сразу на несколько заказчиков, будет расти. Во многих отраслях необходимость ежедневного присутствия сотрудников в офисе отпадет...

Пока сегодняшние студенты набираются опыта, типичное "лицо" европейского предпринимателя сегодня - мужчина старше 55 лет. Таких в индивидуальном бизнесе - 45%. При этом в 11 европейских странах отсутствует социальное страхование частных предпринимателей; в 10 государствах для них не предусмотрено страхование от несчастных случаев на рабочем месте, а еще в 3 им не оплачиваются больничные листы.

Наблюдатели говорят: ситуация аномальная. Доступ к социальным гарантиям у у "контрактников" на предприятиях и фрилансеров должен быть одинаковым. То же касается сезонных рабочих, а также соискателей места - однако во многих странах эта категория граждан вообще не имеет никакого страхового покрытия.

Нидерланды - одна из европейских стран, где рост армии частных предпринимателей идет высокими темпами. Как эти люди защищают себя от непредвиденных рисков, болезней?

Миэс Вестервельд, профессор по трудовому праву, университет Амстердама: "Да, у нас много настоящих предпринимателей, тех, кто выходит на прибыль, развивается. А есть те, кого я отношу к категории ложных, или уязвимых, бизнесменов. Это люди, у которых дела идут плохо. Полагаю, в обществе следует наладить солидарную систему учета рисков, хороших и плохих - с тем,чтобы обеспечить минимальное покрытие для всех предпринимателей".

Ник Кон и два десятка его единомышленников решили не ждать решения властей и объявили о создании группы Broodfond, своего рода кассы взаимопомощи

Ник Кон, предприниматель: "Наш проект рассчитан на то, чтобы поддержать участников в случае болезни, несчастного случая, ситуации, которая не позволяет человеку трудиться".

Начинали проект 20 человек, сегодня к нему присоединились 17 тысяч частных предпринимателей из самых разных областей экономики.

Ник Кон, предприниматель: "Обычная страховка стоит мне 350 евро в месяц. Отчисления в фонд - примерно 125. Я знаю на личном опыте и на опыте других людей, как неохотно страховые кассы оплачивают независимым предпринимателям больничные листы. Так вот, я хочу избежать такой участи".

Частные предприниматели закатывают рукава, их инициативы не остаются без внимания властей, крупных компаний. В обществе активизируются дискуссии о равенстве доступа к социальному обеспечению для всех без исключения работников.

Euronews поговорил о меняющейся ситуации с комиссаром ЕС по вопросам занятости и социальной защите Мариан Тиссен.

Euronews: "Какой предмет символизирует для вас перемены, необходимые в сфере социального обеспечения в Европе?"

Мариан Тиссен, комиссар ЕС: "Я принесла на интервью то, что всегда в моей сумке - небольшой буклет с Европейским сводом социальных прав. В нем речь идет о достойных условиях труда, в том числе и для представителей новой экономической волны, для тех, кто работает, как мы говорим, по нетипичным контрактам. Это люди, не имеющие фиксированного работодателя, работающие парт-тайм, на себя... так вот, буклет, который я принесла, указывает на то, что социальная защита нужна абсолютно всем. Мы предложили странам членам ЕС открыть всем гражданам возможность доступа к системе социального обеспечения. С тем, чтобы в случае конкретных сроков они получали бы адекватное возмещение".

Euronews: "Какие аргументы вы приводите властям, бизнесу, говоря о правах работников "гиг-экономики"?"

Мариан Тиссен, комиссар ЕС: "Мы не хотим создавать почву для разногласий между теми, кто работаем, скажем, на старых, классических контрактах, и молодежью, выбирающей другой путь - путь фриланса и сопряженного с этим отсутствия определенных гарантий. Если вы стремитесь построить гармоничное общество, без резких контрастов, надежное социальное страхование - абсолютная необходимость. Вот это мой главный аргумент в разговоре с властями стран-членов. Детали они решают сами - кто будет финансировать социальные кассы, как финансировать.... Я хочу убедить государства в необходимости уделить вопросу социальной помощи самое пристальное внимание".

Euronews: "Но ведь социальное покрытие - это зона национальной компетенции, не европейской?"

Мариан Тиссен, комиссар ЕС: "Мы не переходим границ, мы просим страны-члены рассмотреть наш призыв и и обеспечить более широкий доступ к социальному страхованию своим гражданам. По крайней мере, лучший доступ чем они имеют сегодня. Когда мы решаем работать сообща, европейский центр и страны-члены, то процесс ускоряется. Государства начинают перенимать опыт другу друга, если хотите, соревноваться - и дело движется лучше".

Euronews: "Однако здесь возникает настоящая головоломка: с одной стороны, мы хотим роста производительности, инноваций и одновременно лучшего социального обеспечения граждан. С другой стороны, это подразумевает рост расходов. Как найти решение?"

Мариан Тиссен, комиссар ЕС: "Нельзя не признать: социальные кассы - это всегда расходы. Вопрос в том, кто их будет нести. В отлаженных системах социального обеспечения расходы делятся между государством, работодателями и самими застрахованными - людьми, которые хотят оплаченных больничных листов и декретов. Как правило, это - работники компаний и предприятий. Сегодня с изменением ситуации на рынке мы видим новую волну специалистов, которые работают на себя, работают много. Чувствуя незащищенность, они готовы вкладывать больше личных средств в страхование. Нас часто спрашивают, почему мы допускаем существование этих новых контрактов, часто не обеспеченных поддержкой социальных касс. Отвечу: потому что не хотим тормозить развитие новых форм занятости, не хотим ограничивать гибкость рынка. Ведь там создаются новые рабочие места, это дает надежду тем, кто пока не нашел себе места.... Мы хотим, чтобы этот процесс развивался!".