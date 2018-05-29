Сидней в дыму по вине пожарных

Австралийский Сидней накрыл густой смог во вторник из-за пала травы, который организовали пожарные штата Новый Южный Уэльс. Чтобы уменьшить риски возгорания и распространения огня на жилые районы, они провели выжигание сухой травы на окраинах города в минувшие выходные. Но едкий дым быстро окутал мегаполис. Уровень загрязнения воздуха на северо-западе Сиднея был оценен как "опасный". Власти призвали горожан не покидать помещения, пока дым не рассется. Произойдёт это не ранее, чем в среду.