Врачи не знали, выживут ли Скрипали

Вслед за Юлией Скрипаль перед журналистами появились врачи, лечившие отца и дочь, а также контактировавшего с ними полицейского. Медики уверены, что имели дело с боевым отравляющим веществом, и сперва надежд на выздоровление не было. Персонал подчёркивает, что огромную помощь им оказали военные эксперты из расположенной неподалёку лаборатории в Портон-Дауне.

«Когда мы впервые узнали о том, что имеем дело с нерво-паралитическим веществом, то мы и не ожидали, что они выживут. Мы перепробовали все наши методы лечения, мы обеспечили им наилучшую медицинскую помощь, но все указывало на то, что они не выживут», — рассказывает реаниматолог Стивен Джукс.

«Нас очень серьёзно беспокоили возможные масштабы происходящего. У нас были два пациента, но в тот момент мы не знали, вдруг пострадал кто-то ещё, вдруг дело обернётся масштабным заражением со множеством жертв», — признаётся главная медсестра Лорна Уилкинсон.

Главный врач больницы Кристин Бланшард, в свою очередь, отметила, что сейчас невозможно предсказать, как поведут себя организмы Скрипалей после отравления:

«Лечение пациентов, подвергшихся воздействию „Новичка“, стало для нас новым опытом. И думаю было бы правильно сказать,что мы ещё продолжаем учиться».

Юлию Скрипаль выписали из больницы первой, 10-го апреля. 18-го мая сообщили и о выписке Сергея Скрипаля. На прошлой неделе Юлия впервые появилась перед телекамерами с заявлением. В Москве высказали сильные сомнения в том, что женщина пошла на это добровольно.