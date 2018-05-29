Нападение в Льеже является терактом, злоумышленник убит - полиция

Происшествие в Льеже (Бельгия) является терактом. Нападавший убит на месте. Об этом сообщили сегодня представители бельгийской полиции.

Во вторник утром неизвестный расстрелял двоих полицейских в Льеже на востоке Бельгии. По информации местных СМИ, погиб также один прохожий. Еще два человека получили ранения.

Телеканал РТЛ сообщил, что льежского стрелка зовут Бенджамин Эрман, он 1982 года рождения, и только в понедельник вышел из тюрьмы, где отбывал срок за уголовные преступления. В тюрьме он общался с "радикализованными заключенными".

По поступающим данным, полицейские остановили Эрмана для проверки документов, в это время он сумел выхватить оружие у одного из них и произвел несколько выстрелов в упор. Трагедия произошла у кафе на бульваре Аврой в центральной части города. Затем преступник укрылся в здании находящегося рядом лицея, где взял в заложники уборщицу.

прибывшие на место бойцы спецназа ликвидировали злоумышленника. Расследование взял под контроль Федеральный антикризисный центр королевства, который занимается борьбой с терроризмом и тяжкими уголовными преступлениями, написал в своем "Твиттере" глава МВД Ян Ямбон.