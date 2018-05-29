ЧМ-2018 футбольным хулиганам оказался в тягость

До чемпионата мира по футболу остается чуть более двух недель. Российские власти заверяют, что к приему гостей все готово. Только в Москве ожидают более миллиона иностранных болельщиков.

В этой связи особое внимание уделяется мерам безопасности. Два года назад во время чемпионата Европы российские болельщики показали всему миру, что в состоянии устроить значительные беспорядки.

На этом фоне правоохранительные органы вплотную заинтересовались так называемым околофутбольным движением, или попросту - хулиганами. И те оказались отнюдь не рады такому вниманию!

Вот, что говорят фанаты, для которых футбол это не только соперничество команд на поле, но и противоборство группировок болельщиков:

"Из-за чемпионата мира мы имеем большие проблемы. Много наших парней находятся под следствием. Для нас это не праздник футбола. В случае беспорядков, даже спровоцированных не нами, первыми, к кому у следственных органов будут вопросы, будем именно мы"

Памятный выезд на Евро-2016

В июне 2016 года российские болельщики устроили массовые беспорядки в Марселе перед игрой с Англией. Однако из-за хорошей организации хулиганских группировок французам удалось задержать лишь троих человек, принимавших непосредственное участие в драке: Алексея Ерунова, Сергея Горбачева и Николая Морозова.

По решению властей Франции они были осуждены на сроки от одного до двух лет. Правда, потом наказание им смягчили и они смогли вернуться в Россию примерно через полгода.

Бывший тогда президентом Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин был просто выдворен из Франции, ему запретили посещать остальные матчи чемпионата. После инцидента в Марселе, считает он, отношение российских правоохранительных органов к околофутбольному движению заметно изменилось.

"Во-первых, болельщиками начали активно заниматься в ФСБ, чего раньше никогда не было. Во-вторых, теперь включили на полную все процессуальные механизмы. Если раньше ты мог совершить нарушение на стадионе и просто забыть об этом, если удалось вовремя уйти, то теперь ни одно нарушение - даже самое незначительное не обходится без внимания", - говорит Шпрыгин.

Все хулиганы в гости будут к нам?

Примечательно, что после памятного выезда в Марсель многие российские болельщики были внесены в "черные списки" в России. Например, сам Шпрыгин был лишен так называемого паспорта болельщика еще год назад прямо перед Кубком конфедераций.

Как отмечают эксперты, перед ЧМ-2018 власти РФ активно консультировались с другими странами, где есть серьезные проблемы с футбольными хулигами, например, Великобританией, чтобы перенять опыт борьбы с возмутителями спокойствия на стадионах.

Впрочем, полностью избежать стычек между болельщиками вряд ли удастся. Ведь на чемпионат мира в Россию приедет немало заграничных футбольных хулиганов, которым, без сомнения, захочется "отметиться" в России.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года страртует в России 14 июня, матчи турнира пройдут в 11 городах страны.