Диабетики-иноагенты

Саратовский суд признал "иностранным агентом" местное общество инвалидов, больных сахарным диабетом, и оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Выплатить эту сумму организация должна в течение двух месяцев. Руководитель общества Лариса Сайгина заявила, что обжалует решение суда в апелляционной инстанции.

Как считает прокуратура, с 2014 по 2016 годы организация получала гранты от российских филиалов иностранных компаний (в их числе - немецкая Johnson & Johnson, датская Novo Nordisk и швейцарская Eli Lilly Vostok). Правда, сумма, в которую оценивается оказанная помощь, называется разная - 645 или 715 тысяч рублей.

Экспертное заключение по этому делу составлял профессор Саратовской государственной юридической академии Иван Коновалов. По его словам, "саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, передает информацию зарубежным партнерам о так называемых "болевых точках" региона, особенно в сфере оказания медицинской помощи населению, которая может использоваться для инспирирования протестных настроений в обществе". Кроме того, как считает Коновалов, общество "формирует предпосылки к дискредитации органов власти".

Критикуешь российский инсулин? Давишь на органы власти

Эта история началась прошлом году. Студент Саратовского медуниверситета Никита Смирнов, возглавлявший, кроме того, студенческий штаб поддержки Владимира Путина, обратился в районную прокуратуру с просьбой проверить, не подпадает ли работа общества под действие закона об иностранных агентах. Этот поступок молодой человек мотивировал тем, что, как он прочитал в интернете, организацию финансируют зарубежные компании. "Я посчитал гражданским долгом подать сигнал, чтобы в отношении них провели проверку, не более того. Это и есть гражданская активность".

В своей жалобе студент Смирнов указал, что члены организации агитируют людей, больных диабетом, использовать иностранные лекарства. В понедельник, 28 мая, в ходе прений старший помощник прокурора Юлия Шпигунова заявила, что критику российского инсулина со стороны членов организации нужно рассматривать как "давление на органы власти", а значит, как политическую деятельность.

Кстати, в декабре, когда в средствах массовой информации поднялась шумиха, Смирнов отозвал заявление, заметив, что "первично то, что она [организация] помогает людям…" Но это решение уже смысла не имело: к тому моменту прокуратура уже провела проверку и передала дело в суд.

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года. Согласно этому документу, иностранным агентом может быть названа любая некоммерческая организация, которая получает деньги из-за рубежа и ведет политическую деятельность.