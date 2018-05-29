Нострадамусы животного мира

Осьминог Пауль, хряк Фунтик, хорек Фред, черепеха Большая Голова, выдра Гарри – животные, которые прославились своими экстрасенсорными способностями. Они предсказывали исход матчей чемпионатов мира по футболу, Евро, Олимпийских игр. Меньше месяца остается до начала очередного футбольного праздника. И кто же в этот раз будет выполнять обязанности Нострадамуса?

Эрмитажный кот Ахилл родился глухим, так что можно предположить, что другие чувства, в том числе шестое, у него особенно обострены. Почетную миссию оракула, как говорят сотрудники музея, было решено возложить именно на Ахилла из-за его стрессоустойчивости и наблюдательности. Между прочим, кот еще и получил паспорт болельщика. Ахилл стал единственным животным, который может похвастаться таким документом.

Кстати, Ахилл уже опытный предсказатель. В прошлом году он делал прогнозы на матчи Кубка конфедераций. Коту давали две миски с кормом, рядом с которыми стояли флаги стран: чье блюдце выбирал "нострадамус", та сборная и считалась победителем.

Конкуренцию Ахиллу на этом чемпионате составит коза Забияка. Она стала победительницей зрительского голосования, который проводился среди обитателей самарского зоопарка. Забияка "соревновалась" с беличьей обезьяной Саймоном, лисом Ричардом, скунсом Коко, курицей Айседорой, питоном Мурзиком и верблюдом Скунсом. Коза, кстати, уже сделала прогноз относительно того, кто станет победителем чемпионата. И результат оказался довольно неожиданным. В то время как букмекеры ставят на победу Германии, Бразилии, Франции, Испании или Аргентины, самарский оракул выбрала миску с флагом Бельгии. Правда, среди предложенных Забияке вариантов не было Испании, бронзового призера прошлого мундиаля Нидерландов и победителя последнего Евро Португалии.

Как все начиналось?

Осьминог Пауль был первым и, пожалуй, самым знаменитым оракулом, что и неудивительно. Любой экстрасенс позавидовал бы способностям этого животного. На чемпионате мира 2010 Пауль не допустил ни одной (!) ошибки. Карьеру предсказателя осьминог начал еще в 2008, когда в Австрии и Швейцарии проходил чемпионат Европы. Пауль, будучи патриотом (жил он а океанариуме в Германии), брался предсказывать результаты только немецкой сборной. Он сделал 14 прогнозов и допустил всего две ошибки. В 2010 году Пауля не стало, мир лишился великого предсказателя...