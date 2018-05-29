Российские фанаты ждут гостей и верят в победу

euronews: На скольких международных соревнованиях вы уже поддерживали команду России?

Эдуард Латыпов: Клуб болельщиков сборной России начал активную деятельность в 2013 году, во время чемпионата мира по хоккею в Финляндии. Ведь мы поддерживаем сборную во многих видах спорта, а не только в футболе. Что касается футбольных чемпионатов, то начинали мы с отборочного этапа и финального турнира чемпионата мира 2014 года в Бразилии, а затем были на Кубке Европы 2016 года во Франции. На этих соревнованиях мы организовывали товарищеские матчи с болельщиками других стран, устраивали "Дома болельщика сборной России". Кроме того на матчах нашей сборной мы организовывали акции (конкурсы на новую речовку, поиск новых идей для баннеров...) в поддержку команды - и до матчей, и непосредственно на стадионах.

Одной из самых заметных акций в поддержку сборной стала «Бутса удачи» - символ единения российских болельщиков. Бронзовую бутсу на постаменте мы ставим на входе на стадион, где играет свои официальные или товарищеские матчи сборная России, а болельщики прикасаются к ней. Мы верим, что если 1.000.000 российских болельщиков натрут «Бутсу удачи», сборная России выиграет чемпионат мира. Осталось еще 100.000 рук. Времени до финала чемпионата мира-2018 еще хватает.

euronews: Есть ли сложности с визами при выезде на игры за рубеж?

Эдуард Латыпов: До последнего времени никаких проблем с визами не было, будь то игры сборной России или российских футбольных клубов. Более того, зачастую нам шли навстречу, и у нас была ускоренная процедура получения виз. И даже освобождение от уплаты пошлины. Надеюсь, эта практика сохранится!

euronews: В ходе ЧМ в России, собираетесь ли вы посетить все города-участники первенства?

Эдуард Латыпов: Хотелось бы, конечно, посетить все города. Но у Клуба болельщиков Russia Unites очень насыщенный график мероприятий во время чемпионата мира, проходящих не только в Петербурге. На них необходимо присутствовать и заниматься их организацией. Поэтому пока в планах посетить игры в Петербурге, Москве, Калининграде, Казани и Сочи. А там посмотрим.

euronews: Ваш прогноз для сборной России?

Эдуард Латыпов: Хотя сборную России не рассматривают фаворитом чемпионата мира, мы верим в нашу команду. К тому же родные стены помогают. Да и терять сборной России ничего. Так что будем верить, что увидим нашу команду в финале чемпионата мира 2018! Вот, например, на последней зимней Олимпиаде до финала хоккейного турнира добралась сборная Германии, - и чуть было не стала олимпийским чемпионом! Почему бы сборной России по футболу не повторить "подвиг" немецкой хоккейной сборной?

euronews: Поддержка национальной команды на трибунах – прерогатива мужчин? Это не женское дело? Есть ли в Russia Unites болельщицы?

Эдуард Латыпов: Ситуация на трибунах в последние годы сильно изменилась. Футбольные стадионы становятся более комфортными и безопасными. На трибунах всё больше женщин и детей. Стадион становится местом семейного отдыха. Уже сейчас количество женщин-болельщиц на играх сборных приближается к 40%. Есть женщины и в клубе фанатов Russia Unites. Среди зарегистрированных членов клуба, число которых перевалило за 3.000 человек, почти половина представительницы прекрасного пола и это очень приятно!

euronews: Участвуете ли вы в изготовлении сувенирной продукции для ЧМ 2018?

Эдуард Латыпов: Клуб болельщиков Russia Unites – это негосударственная, некоммерческая, неполитическая организация. Деятельность Клуба болельщиков оплачивается членами Совета движения – людьми, которые создавали клуб, стали его членами и понимают свою общественную роль в организации поддержки сборной России, в развитии массового спорта, в объединении болельщиков. Конечно, без денег невозможно развиваться, и тема монетизации поддержки сборной является одной из наших важнейших задач. Мы стараемся зарабатывать деньги для развития клуба, в том числе, через сувенирную продукцию. Так, мы приобрели лицензию ФИФА и открыли в Санкт-Петербурге официальные магазины ЧМ 2018. На период проведения чемпионата мира мы организовали Дом болельщика «Большой Гостиный Двор Футбола», в котором будет Музей истории отечественного футбола (он создан совместно с Государственным музеем спорта) и гастропаб «100 ярдов» с самой длинной в Европе барной стойкой, где болельщики со всего мира смогут пообщаться друг с другом и посмотреть футбольные трансляции. Объединяя болельщиков, мы будем их вкусно кормить и поить пивом. Выручка от этих проектов также пойдёт на развитие клуба.

А еще мы хотим создать единую форму для российских болельщиков. Это может быть морская тельняшка, которая является для русского народа символом непоколебимости, решительности и смелости. Многих болельщиков других стран можно узнать издалека: бразильцев и шведов по жёлтым майкам, голландцев по ярко-оранжевому цвету, бельгийцев по красному... На Евро-2018 мы одели свою многочисленную команду в полосатые тельняшки, поддержав традицию, которая стала складываться в среде российских болельщиков ещё до нас.

Лидер клуба болельщиков Russia Unites в тельняшке, которую фанаты предлагают утвердить в качестве символа футбольной сборной Russia Unites

euronews: Волнует ли вас отношение Запада к российским спортсменам в связи с олимпийскими допинговыми скандалами?

Эдуард Латыпов: Совсем недавно мы были на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, и, несмотря на то, что сборная России была… наказана, никакого негатива со стороны иностранных болельщиков мы не почувствовали. Скорее наоборот, иностранные коллеги выражали свое разочарование тем, что на Олимпиаде не было многих сильнейших российских спортсменов. Очевидно, что дыма без огня не бывает. И проблема допинга есть, как в российском профессиональном спорте, так и в мировом. Но метод коллективного наказания обесценивает борьбу с допингом. Отношение российских болельщиков к применению допинга резко отрицательное. Всегда хочется быть уверенным в том, что наши спортсмены самые сильные по-честному, по-настоящему.