Миссия синьора Коттарелли

54-летний премьер-министр без правительства Карло Коттарелли начнет во вторник консультации по формированию своего будущего кабинета.

Миссия Коттарелли - не только создать работоспособное правительство, которое должно добиться принятия бюджета, но и успокоить рынки, инвесторов и рейтинговые агентства.

Те избиратели, что выразили поддержку иным идеям и иным политикам, не слишком довольны.

"Итальянцы свои пожелания выразили, проголосовав на выборах, результат которых этим назначением пытаются если не отменить полностью, то выхолостить его содержание, и это все наблюдать неприятно", - говорит эта римлянка.

"Сложная ситуация, я не знаю, существует ли сегоднея оптимистический сценарий выхода из нее. Надеюсь на лучшее и на то, что Коттарелли сделает все возможное, чтобы следующие выборы состояли бы в срок", - полагает этот прохожий.

Доктор экономики и один из ведущих финансистов Европы, синьор Коттарелли должен сформировать, как было сказано, "нейтральный" кабинет, время существования которого определится датой проведения досрочных парламентских выборов.

Итальянцы вновь придут к избирательным урнам предположительно в начале будущего года.