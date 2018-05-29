За злоключениями маляров, которые зависли в люльке на высоте более 20 метров, наблюдали со страхом и надеждой все прохожие, оказавшиеся в этом квартале мексиканской столицы.
Спасение по вертикали
Спасение по вертикали
Один из тросов, который поддерживал люльку, оборвался. Ожидание спасателей, приехавших после вызова спустя всего несколько минут, показалось вечностью.
Гораздо больше времени заняло само спасение, когда каждого из маляров снимали с осторожностью и по очереди.
Четверка коллег, встретившись на земле, в безопасности горячо поблагодарила своих спасителей.