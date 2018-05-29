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США

Потоп в Мэриленде: один человек пропал без вести

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Потоп в Мэриленде: один человек пропал без вести

Потоп в Мэриленде: один человек пропал без вести
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Один человек - член Национальной гвардии, помогавший жителям Элликотт Сити справиться с наводнением - пропал без вести.

Во время спасательной операции его унесло потоком, который прошел по центральным улицам этого городка в Мэриленде. Вода поднялась выше уровня первых этажей зданий. Главная задача - найти Эддисона Хермонда, как сообщил шериф графства Говард, где расположен Элликотт Сити. Стихийное бедствие затронуло частично Балтимор и столицу штата город Аннаполис.

Подсчет нанесенного ущерба только начинается, но, судя по всему, итог будет гораздо тяжелее, чем два года назад, когда Элликотт Сити также пострадал от наводнения.

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