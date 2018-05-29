Два человека - оба они журналисты, находившиеся на редакционном задании - погибли в Северной Каролине, когда на штат обрушился субтропический шторм "Альберто".
Сезон ураганов открыт
Сезон ураганов открыт
В соседней Флориде, куда "Альберто" пришел с Кубы, максимальная скорость ветра в эпицентре составляла больше 20 м/сек. В ряде районов этого штата имелись подтопления, без электроэнергии еще вечером в понедельник оставались почти три тысячи домохозяйств.
На всей территории Флориды, Алабамы и Миссисиппи был объявлен режим чрезвычайной ситуации, в штате Миссисиппи на помощь жителям пришли отряды Национально гвардии. От наводнений, вызванных проливными дождями, могут пострадать жители Теннесси и Джорджии.
Но первой приняла на себя удар стихии Куба. Автобусное и железнодорожное сообщение на острове парализовано. В центральных провинциях страны эвакуированы тысячи жителей. Ущерб от случившегося только предстоит подсчитать.