Срочная новость

Срочная новость

США

Сезон ураганов открыт

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Сезон ураганов открыт

Сезон ураганов открыт
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Два человека - оба они журналисты, находившиеся на редакционном задании - погибли в Северной Каролине, когда на штат обрушился субтропический шторм "Альберто".

В соседней Флориде, куда "Альберто" пришел с Кубы, максимальная скорость ветра в эпицентре составляла больше 20 м/сек. В ряде районов этого штата имелись подтопления, без электроэнергии еще вечером в понедельник оставались почти три тысячи домохозяйств.

На всей территории Флориды, Алабамы и Миссисиппи был объявлен режим чрезвычайной ситуации, в штате Миссисиппи на помощь жителям пришли отряды Национально гвардии. От наводнений, вызванных проливными дождями, могут пострадать жители Теннесси и Джорджии.

Но первой приняла на себя удар стихии Куба. Автобусное и железнодорожное сообщение на острове парализовано. В центральных провинциях страны эвакуированы тысячи жителей. Ущерб от случившегося только предстоит подсчитать.