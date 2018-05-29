Угроза еврозоне и риск торговой войны с США

Попытка сформировать в Италии правительство популистов встревожила Европарламент. Во вторник лидеры фракций поддержали отказ президента Серджо Маттареллы одобрить назначение министром финансов евроскептика и сторонника выхода из еврозоны Паоло Савоны.

«Матарелла сделал очень важное дело для защиты итальянского общества, итальянской экономики и будущего своей страны в Европе», – сказал немецкий социалист Удо Бульманн.

Создание временного правительства открывает путь к досрочным парламентстким выборам, на которых популисты постараются набрать ещё больше голосов. Прийдя к власти, они вряд ли возьмутся за сокращение двухтриллионного государственного долга, считает сотрудник брюссельского центра Европейских политических исследований:

«Кризис в Италии может привести не только к реструктуризации долга и дефолту с потерями для итальянцев, он также угрожает всему европейскому проекту и евро, – сказала Синция Альсиди. – Италия – одна из стран-основательниц Евросоюза, у неё третья по размеру экономика, с почти 20 проц ВВП всего ЕС, так что будущее общей валюты и Союза окажется под угрозой ».

Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт написал в твиттере:

“Правительственный кризис в Италии подчеркивает абсолютную необходимость реформирования еврозоны. У неё сейчас межправительственное управление, поэтому подобные политические неурядицы оказывают давление на еврозону”.

«Большинство реформ подразумевают введение в действие механизмов, которые исправляют неполадки в системе, – продолжает брюссельский эсперт. – Это скорее даёт позитивный сигнал инвесторам, чем оказывает краткосрочное влияние на экономику”.

Мандат на формирование кабинета получил от главы государства Карло Коттарелли, бывший высокопоставленный сотрудник Международного валютного фонда. Недавно он предупредил о том, что политика популистов может привести к резкому росту бюджетного дефицита.

Корреспондент Евроньюс Брайан Картер передаёт:

“Если вы живете в Европе и с удовольствием потребляете американские продукты, такие, как арахисовое масло или виски Бурбон, то приготовьтесь в будущем платить за них больше.

Вскоре истрекает срок, на который было отложено введение для Евросоюза Соединёнными Штатами пошлин на сталь и алюминий. Европейцы всё больше опасаются полномасштабной торговой войны. Поэтому они оказывают давление на Дональда Трампа, угрожая обложить собственными тарифами типично американские продукты, особенно те, что сделаны в республиканских штатах. Конечным результатом могут быть более высокие цены для жителей стран ЕС, что привело бы к снижению потребления и потере рабочих мест в этих отраслей в США.

Еврокомиссия уже составила список товаров общей стоимостью 2,8 млрд евро, в который также входят апельсиновый сок, кукуруза и разные промышленные устройства.

Трамп сказал, что в торговых войнах легко побеждать. Но когда два крупных блока, таких, как США и ЕС, вступают в битву друг с другом, никто не может предсказать результат.