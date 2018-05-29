Золинген: в память о трагедии

Небольшой тихий город на западе Германии, название которого - Золинген - четверть века назад прогремело на весь мир. 29 мая 1993 года четверо молодых людей - членов ультраправой организации скинхэдов - подожгли дом большой семьи турецких иммигрантов.

В память о погибших в огне - тр`ёх девочках и двух женщинах - в самом Золингене, а также в Дюссельдорфе проходят траурные церемонии. Участие в них принимают канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.