Золинген: в память о трагедии

Небольшой тихий город на западе Германии, название которого - Золинген - четверть века назад прогремело на весь мир. 29 мая 1993 года четверо молодых людей - членов ультраправой организации скинхэдов - подожгли дом большой семьи турецких иммигрантов.
В память о погибших в огне - тр`ёх девочках и двух женщинах - в самом Золингене, а также в Дюссельдорфе проходят траурные церемонии. Участие в них принимают канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Эти расистские атаки должны снова стать предметом дискуссий. Ведь в 90-х им не придавали особого значения. А сегодня ситуация такова: нападениям подвергаются люди, которые, скажем так, не соответствуют немецкой "норме", - уверена Айзе Демир, исполнительный директор "Турецкого союза в Берлин-Бранденбурге".
Поджог общежития в Любеке, дома беженцев во Франкфурте-на-Майне, уличные нападения на иностранцев - в те годы ксенофобские настроения были особенно сильны, а случай в Золингене не был единичным.
Из Берлина передаёт наш корреспондент, Джессика Зальц: "Трагедия в Золингене произошла 25 лет назад в пятистах километрах от немецкой столицы. Но для турецкой общины в Берлине и во всей Германии памятные церемонии - это и призыв задуматься о проблеме и пообещать не допустить подобного обострения расовой ненависти".