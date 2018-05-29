Диаспора покушается на свободу прессы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - безальтернативный лидер в своей стране, а его страстные поклонники, проживающие во Франции, хотели бы, чтобы во всей Европе его образ был таким же. Менее чем за месяц до голосования на президентских выборах в Турции (24 июня) они устроили настоящую охоту за материалами СМИ, которые могут очернить безупречный образ лидера. Уже несколько дней представители турецкой диаспоры покушаются на свободу прессы - священное для французов конституционное право. Их цель: запретить распространение еженедельника «Лё Пуан» (Le Point), в последнем номере которого было опубликовано расследование под заголовком "Диктатор: как далеко зайдёт Эрдоган?"

Цензура в виде устрашения киоскёров

За последние несколько дней с момента выхода в свет последнего номера «Лё Пуан» в нескольких городах отмечена нападения на киоски прессы, где продавался журнал. В пригороде Авиньона на юге Франции молодые представители турецкой общины заставили продавцов газет избавиться от плакатов, по традиции рекламирующих свежий выпуск журнала. Под давлением сторонников Эрдогана из среды турецкой диаспоры киоскёр в срочном порядке плакат удалил. Мэрия города, узнав о случившемся, вернула рекламу на законное место, причём для устранения инцидента пришлось задействовать целый отряд полиции.

Недалеко от Авиньона, в городе Валанс, произошла похожая сцена: защитники безупречного имиджа турецкого лидера устроили разборки с продавцом журналов, причём любительское видео происшествия тут же было растиражировано в соцсетях.

Представители еженедельника «Лё Пуан» резко осудили попытки принуждения и угрозы в свой адрес. В заявлении по поводу сложившейся ситуации говорится, что сторонники Партии справедливости и развития (AKP) покушаются на свободу слова и плюрализм СМИ".

Осуждение... без последствий?

"Они считают, что могут вводить цензуру во Франции. Просто поверить невозможно!" - осуждает действия сторонников Эрдогана глава журнала «Лё Пуан» Этьен Гернель. На провокацию откликнулся также председатель НПО "Репортёры без границ" Кристоф Делуар: своими попытками запугать продавцов журналов, сторонники турецкого лидера фактически "покушаются на всю французскую печать. Причём они встают на защиту лидера, который полностью избавился от плюрализма мнений в своей стране."

Журнал «Лё Пуан» (Le Point) изучает возможность судебного преследования хулиганов, поскольку не вполне понятно, какая статья закона применима в данной ситуации.

На события отреагировал и президент Французской республики Эммануэль Макрон. В своём твиттере он написал: "Абсолютно неприемлемо, что плакаты с номером «Лё Пуан» срывают под тем предлогом, что они не устраивают противников свободы [прессы], причём как во Франции, так и за рубежом. Свобода прессы бесценна: без неё остаётся лишь диктатура."