Дискуссия о смерти

Португальский парламент во вторник начинает обсуждение эвтаназии. Однако голосование — если депутаты поддержат идею — станет лишь первым шагом на пути легализации. Если же законодатели выскажутся против — вопрос будет закрыт сразу.

Среди сторонников эвтаназии — родственники тех, кто был вынужден сам принять радикальные меры:

«Выстрелить себе в голову из пистолета, чтобы прекратить боль, которую невозможно выносить, когда уже нет никакой надежды, хотя раньше жизнь и была полна надежд — вряд ли это можно назвать достойным исходом для кого бы то ни было», — рассказывает женщина, отец которой — ветеран колониальных войн — покончил с собой.

Эвтаназия разрешена в пяти странах мира. А в Швейцарии и нескольких штатах США легальна помощь врача при самоубийстве пациента.

Португалия — традиционно католическая страна. консервативная часть общества — противники эвтаназии — называют её поощрением убийства, а в исполнении врачей это будет тем более неприемлемо:

«Господа депутаты хотят сделать работников здравоохранения палачами для тех, кто испытывает боль. Вот что стоит на кону, и мы такого не хотим».

В то же время религиозные традиции не помешали Португалии в последние годы легализовать аборты и однополые браки. Президент Португалии, чьё слово по конституции имеет вес именно в подобных этических вопросах, воздерживается от оценок.