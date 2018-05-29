Парламент Португалии отклонил законопроект, предусматривающий легализацию эвтаназии с помощью медперсонала для терминальных больных. В законодательном органе страны заседают 230 парламентариев. Против эвтаназии высказались 115 депутатов. За - 110. Четверо депутатов воздержались.
Португалия: эвтаназия - вне закона
Португалия: эвтаназия - вне закона
В преддверии голосования у здания парламента прошла акция представителей религиозных групп и католических школ. Демонстранты требовали доступной паллиативной помощи для тяжелых больных. Эвтаназию манифестанты называли "рецептом" расправы с пожилыми людьми.
Между тем авторы законопроекта настаивали на том, что страдающие от неизлечимых заболеваний пациенты, без перспективы улучшения состояния, люди, переживающие физические муки, должны иметь легальную возможность добровольно уйти из жизни.