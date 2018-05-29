ОЭСР: диалог вместо "торговых войн"

"Объем глобальной внешней торговли с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении среди государств G20 увеличился по итогам восьмого квартала подряд", - говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). Экспорт товаров в странах-членах ОЭСР за этот период вырос на 3%, импорт - на 4%.

Главный экономист ОЭСР Альваро Перейра отметил, что глобальному экономическому росту угрожают торговая напряжённость и протекционизм:

"Станы G20 предприняли для ограничения торговли 1200 мер, поэтому всё последнее десятилетие протекционизм неуклонно растёт. Эскалация напряжённости в торговле в последние несколько месяцев - ещё один шаг в сторону усиления протекционизма".

Генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа в качестве примера недавних "торговых войн" привёл ситуацию со сталелитейной промышленностью. Он подверг критике правительства, которые избегают диалога и, не решая саму суть проблемы, заключающуюся в перепроизводстве, лишь грозят друг другу изменением тарифов:

"Проблема в том, что в мире слишком много сталелитейного производства. Потому что было создано больше, чем необходимо, таких мощностей на основании предположений, которые не оправдались. И поэтому нужно сократить число таких предприятий. Сделать это можно только путём переговоров, и переговоры эти иначе как многосторонними быть не должны".

На прошлогоднем саммите стран G20 в Гамбурге участники приняли коммюнике, в котором выразили обеспокоенность растущим протекционизмом ряда стран в экономике. Однако санкции в протекционистским мерам в торговле причислены не были.