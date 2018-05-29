В Никарагуа не утихают антиправительственные выступления. В понедельник очередная манифестация с требованием отставки президента Даниэля Ортеги переросла в ожесточенные столкновения ее участников с полицией.
Беспорядки в Никарагуа не утихают
Беспорядки в Никарагуа не утихают
Акции протеста начались в стране в середине апреля и не прекратились даже после отмены реформы социального обеспечения, которая и вызвала негодование граждан. Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 86 человек и около 900 получили ранения.
Организация американских государств на прошлой неделе призвала президента провести досрочные выборы, на что сам Ортега пока никак не отреагировал. В понедельник стало известно, что правительство и оппозиция договорились возобновить переговоры о демократизации режима и поиска путей выхода Никарагуа из политического кризиса.