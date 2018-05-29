MH370: Поиски пропавшего Боинга завершены

Операция по поиску обломков пропавшего лайнера «Малайзийских авиалиний» официально завершена. Об этом объявила компания Ocean Infinity, которая выполняла эти работы по заказу правительства Малайзии.

За четыре года были обследованы более 230 тысяч квадратных километров акватории Индийского океана, почти половину этой территории осмотрели специалисты Ocean Infinity. Несмотря на все усилия, место крушения так и не было определено. Несколько предполагаемых обломков самолёта выбросило на берег в разных частях океана, куда их, вероятно, унесло течениями.

В Ocean Infinity говорят, что разочарованы исходом операции. По договору в случае обнаружения лайнера компания могла получить вознаграждение в размере до 70 миллионов долларов.

Теперь правительство Малайзии обещает представить подробный отчёт о расследовании обстоятельств катастрофы и о поисковых операциях. Документ должен быть обнародован в ближайшее время.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» пропал с радаров во время рейса из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014. На борту находились 239 человек. Власти Малайзии признали их погибшими.