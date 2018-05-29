Как реализоваться красавице?

В мировой прокат вышла кинолента первой женщины-режиссёра Саудовской Аравии Хаифы аль-Мансур. Фильм посвящён автору романа о Франкенштейне Мэри Шелли, в России он получил название «Красавица для чудовища». Это картина об одной из наиболее сложных для исламского общества тем: о том, как женщины реализуются в мире, который не признаёт их вклад.

«Мне кажется, Саудовская Аравия меняется: и в искусстве, в вопросах участия женщин в общественной жизни. Поразительно, что это происходит в консервативном королевстве, а ведь Саудовская Аравия задаёт тон для соседних стран», — говорит Хаифа аль-Мансур.

Выход картины о Мэри Шелли совпал с реформами в Саудовской Аравии, где после 35-летнего запрета состоялся первый легальный показ фильма. Впрочем, вряд ли стоит ожидать появления картины аль-Мансур на родине, где действует множество запретов для женщин: ограничены их права на перемещение по стране и в особенности за границу, без согласия мужчины-родственника нельзя получить паспорт, вступить в брак и даже выйти из тюрьмы.