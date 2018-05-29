Ливия: семь тяжелых лет

Окруженная странами так называемой "арабской весны", Ливия в 2011 году представляла собой исключение: государство без наличия острого социального конфликта с особым политическим режимом во главе которого стоял Муамар Каддафи. В Ливии, добывающей ежесуточно 1,6 миллиона баррелей нефти, ежегодный доход на душу населения тогда был в пять раз больше чем в соседнем Египте.

В том же году все меняется кардинально. В феврале начинаются антиправительственные протесты. Затем следуют репрессии. Снова протесты. Звучат призывы к свержению Каддафи. Страна скатывается в пучину гражданской войны. Появляются десятки вооруженных групп. За первые четыре месяца конфликта по данным ООН в Ливии гибнут 15 тысяч человек.

В марте Совбез ООН принимает резолюцию номер 1973 об объявлении запрета полетов над территорией Ливии и защите ее граждан. По стране наносят удары Франция, Британия, США. В операции принимают участие и другие государства. Цель -ослабить правительственные силы Ливии и способствовать смене режима в Триполи.

Вмешательство международного сообщества переломило ход гражданской войны в пользу противников Каддафи. В конце августа отряды Переходного национального совета взяли Триполи, а 23 октября пал Сирт. При попытке вырваться из города был захвачен в плен, а затем убит без суда Муамар Каддафи.

С тех пор ливийская государственность окончательно так и не восстановилась. В стране установилось фактическое двоевластие: на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия с Фаизом Сараджем. На востоке страны в городе Тобрук находится парламент. Власти здесь действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией, ведущей затяжную войну с боевиками.