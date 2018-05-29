Шанс на мирное урегулирование в Ливии?

У Ливии появился шанс на восстановление мира. По итогам прошедшей в Париже конференции под эгидой ООН все противоборствующие стороны одобрили план мирного урегулирования, который предполагает проведение всеобщих выборов в стране.

"Участие всех сторон в сегодняшней конференции - это позитивный шаг, - заявил глава правительства национального согласия в Триполи Фаиз Сарадж. - Все присутствующие стороны согласились на проведение парламентских и президентских выборов 10 декабря".

Вместе с Сараджем в Париж прибыл также лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, который контролирует восток страны.

Последние 7 лет - после революции - Ливия разделена фактически на две части, где действуют свои центры власти. Франция, принимавшая активное участие в свержении Каддафи, выступила посредником в переговорах между сторонами.

"В подобном формате встреча прошла впервые, - заявил президент Эммануэль Макрон по итогам конференции. - Не признававшие друг друга лидеры противоборствующих лагерей собрались сегодня вместе и одобрили совместную декларацию. Эта встреча имеет историческое значение".

Впрочем, наблюдатели напоминают, что попытка провести президентские выборы в Ливии уже предпринималась в 2014 году. Однако тогда это привело лишь к очередному витку вооруженного противостояния в стране.

Намерение участвовать в предстоящих выборах уже изъявили Сарадж и Хафтар. Об имеют равные шансы на победу. Примечательно, что баллотироваться хочет также сын свергнутого и убитого в 2011 году Муаммара Каддафи - Сайф аль-Ислам Каддафи. Правда, его допуск на выборы находится под большим вопросом.