На футбол в Калининград

Четыре матча ЧМ-2018 по футболу примет Калининград. Многие европейские болельщики планирует воспользоваться особым местоположением города - российского эксклава между Литвой и Польшей - для того, чтобы приезжать сюда только на матчи, выбрав для проживания более доступные по цене отели в польских городах.

Но переговоры по запуску поезда из Гдыни в Калининград пока так и не продвинулись, а организаторы паромного сообщения ещё не решились на открытую продажу билетов.

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак предупреждает:

"Чтобы сократить сроки на передвижение, то, конечно, самый удобный транспорт - это самолётом прилететь в Калининградскую область, и уже точно оказаться на территории региона. Ну, а если всё-таки принято решение нашими гостями поселиться, например, в Польше и приехать в Калининградскую область на автобусе или на автомобиле - просто заранее нужно планировать".

В польском городе Гданьске в 2,5 часах езды от Калининграда всё же рассчитывают принять футбольных фанатов. Кондитерский магазин города, известный своими конфетами ручной работы по рецептам 17 века, запустил производство сладостей с символикой команд-участниц. Линейка называется "Если вы не сможете победить их - то можете съесть".