Италия: решения по правительству не найдено

Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с новым потенциальным премьер-министром Карло Коттарелли, но о будущем правительстве они пока не договорились. Влиятельный экономист, которому глава государства поручил сформировать технический кабинет министров, никак не прокомментировал происходящее. После разговора с Маттареллой он не заявил ни об отказе от мандата, хотя с такими призывами выступает парламентская коалиция, ни о начале работы нового правительства.