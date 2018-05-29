Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с новым потенциальным премьер-министром Карло Коттарелли, но о будущем правительстве они пока не договорились. Влиятельный экономист, которому глава государства поручил сформировать технический кабинет министров, никак не прокомментировал происходящее. После разговора с Маттареллой он не заявил ни об отказе от мандата, хотя с такими призывами выступает парламентская коалиция, ни о начале работы нового правительства.
Италия: решения по правительству не найдено
Италия: решения по правительству не найдено
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Коттарелли не смог договориться с депутатам о поддержке хотя бы временного кабинета. В этих условиях, по данным агентства, президент собирается уже в ближайшие дни распустить парламент и назначить досрочные выборы на 29 июля.
Не медлить с выборами на фоне усугубления экономического кризиса призывают ведущие итальянские партии, и это несмотря на прозвучавшие опасения, что по итогам нового голосования евроскептики усилят свои позиции и смогут всерьёз поднять вопрос о членстве Италии в Евросоюзе.