Итальянская пара назвала своего ребенка Бенито – в честь дедушки. Казалось бы, что тут такого? Обычная практика для любой семьи. Только вот фамилия родителей – Муссолини, и ребенок оказался полным тезкой фашистского диктатора. На необычное имя обратили внимание власти Генуи. Они выразили опасение, что такой выбор родителей может негативно отразиться на жизни ребенка. И только предупреждением чиновники не ограничились: отца и мать малыша ждет судебное заседание.
Родители Бенито Муссолини предстанут перед судом
Родители Бенито Муссолини предстанут перед судом
Мальчик появился на свет в Парме, и там при регистрации новорожденного проблем не возникло. Позже семья переехала в Геную. И здесь у властей появились вопросы к родителям маленького Бенито Муссолини.
Отец и мать при этом заявляют, что они не сторонники итальянского диктора: своему сыну они дали имя дедушки, которого тоже звали Бенито. Впрочем, для местных властей этого объяснения оказалось недостаточно, так что, скорее всего, родителям придется выбрать для ребенка другое имя.