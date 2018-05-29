Родители Бенито Муссолини предстанут перед судом

Итальянская пара назвала своего ребенка Бенито – в честь дедушки. Казалось бы, что тут такого? Обычная практика для любой семьи. Только вот фамилия родителей – Муссолини, и ребенок оказался полным тезкой фашистского диктатора. На необычное имя обратили внимание власти Генуи. Они выразили опасение, что такой выбор родителей может негативно отразиться на жизни ребенка. И только предупреждением чиновники не ограничились: отца и мать малыша ждет судебное заседание.