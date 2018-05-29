Грузия разрывает отношения с Сирией

Об установлении дипломатических отношений с ещё одним государством объявили обе непризнанные республики. В сообщениях на сайтах главы Абхазии и министерства иностранных дел Южной Осетии сказано, что в Сухуми и Цхинвали должны быть направлены послы Сирии. В Южной Осетии заявляют о стремлении полномасштабному политическому, экономическому и культурному сотрудничеству, а президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил увернность в том, что отношения с Сирией будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества.

Помимо Сирии независимость Абхазии и Южной Осетии официально признают ещё четыре страны: Венесуэла, Науру, Никарагуа и Россия. В Вануату выступали с противоречивыми заявлениями по этому поводу, а Тувалу через несколько лет от признания республик отказалась и установила дипломатические отношения с Грузией.