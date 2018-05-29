Сыновья продолжают дело Дафны

В октябре 2017 года мальтийский блогер и журналист-расследователь Дафна Каруана Галиция была убита после того, как рассказала о коррупции в высших эшелонах власти в ее стране. Расследование Каруаны Галиции, которую называли "женщиной-викиликс", в основном было посвящено откровениям из "панамского досье", но не только. Она также обнародовала схему выдачи "золотых паспортов" Мальты, в соответствии с которой власти острова продают паспорта сомнительным иностранным гражданам и коррумпированным бизнесменам.

Она расследовала десятки дел об отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов, а также о диктатурах, использующих Мальту в качестве базы. Дело ее жизни не ушло вместе с ней и продолжает работу в медиаконсорциуме, известном как "Проект Дафна". Сегодня я рада приветствовать двух ее сыновей, которые расскажут о работе и наследии их матери. Мэтью и Эндрю Каруана Галиция сегодня в "Глобальном диалоге".

Софи Клоде, "euronews": "Ваша мать перед убийством получала угрозы, включая угрозы смерти. Мальта ничего не сделала, чтобы защитить ее?"

Эндрю Каруана Галиция: "А к кому она могла обратиться за защитой? Да, полиция должна была защищать ее, но могла ли она пойти к ним, например, и ожидать от них реакции, когда она писала и о них? Зачастую люди, которые угрожали ей, чувствовали, что могут это делать, потому что у них были тесные связи с правительством и нашими правоохранительными органами. Это ставит журналиста в самое слабое положение. И такие же условия существуют в нескольких государствах-членах ЕС".

Софи Клоде, "euronews": "Вернемся на Мальту. Убийство вашей матери расследуется как уголовное дело. Оно базируется на том, что она раскрыла, и что сделал ее медиаконсорциум, работа которого влечет четкие политические последствия".

Мэтью Каруана Галиция: "На самом деле наша мать расследовала политическую коррупцию в высших эшелонах власти на Мальте. Это расследование должно касаться первых лиц - политиков, функционеров. Но расследования нашей матери не касались никого из тех, кто был арестован".

Софи Клоде, "euronews": "Три человека были арестованы в связи с вооруженными ограблениями".

Мэтью Каруана Галиция: "Она слышала об одном из них, но никогда не вела расследований в его отношении".

Эндрю Каруана Галиция: "Мы знаем, чего боялась наша мать, и знаем, откуда исходил источник угроз. Мы сообщили об этом властям, но, вы знаете, мы не можем собирать доказательства. Поэтому нам остается ждать, что те люди, о которых мы сообщили, попадут под расследование в первую очередь".

Софи Клоде, "euronews": "Как они реагировали, когда вы поделились с ними этими именами?"

Мэтью Каруана Галиция: "Когда вы имеете дело с полицией, никогда не получите ответа".

Софи Клоде, "euronews": "Из ваших слов можно сделать вывод, что процесс этого расследования безнадежен".

Мэтью Каруана Галиция: "Конечно, ситуация ужасная, но мы по-прежнему надеемся и требуем соблюдения наших прав и прав нашей матери".

Софи Клоде, "euronews": "Вернемся к работе вашей матери. Ее наследие живет благодаря консорциуму международных СМИ. Они полностью раскрыли схему "золотых паспортов", которую ваша мать начала расследовать. Есть ли другие дела, которые изучала ваша мать и о которых мы вскоре узнаем?"

Эндрю Каруана Галиция: "Мы поняли, что каждый отдельный случай связан с другим, и что у них схожий характер".

Софи Клоде, "euronews": "То есть ответвления к России, Азербайджану, иранскому бизнесмену, который сидит в тюрьме в США, все эти люди, по вашим словам, связаны?"

Мэтью Каруана Галиция: "Да, как только вы начинаете уничтожать институты власти, захватывать их и использовать в интересах личной наживы, вы открываете двери для всего остального - всего плохого, что есть на свете. Это как открыть ящик Пандоры. Это и произошло. Поэтому, конечно, пока существует безнаказанность, и ничего не делается для того, чтобы исправить эту ситуацию, вернуть Мальту к нормальной жизни, вернуть Европу к нормальной жизни, такие истории будут продолжаться".

Софи Клоде, "euronews": "Но будут ли новые разоблачения, будут ли новые дела или новое развитие получат уже известные досье, с учетом возможно существующей взаимосвязи между всеми этими людьми?"

Эндрю Каруана Галиция: "У "Проекта Дафна" есть своя миссия - он продолжает работу нашей матери и откроет новые горизонты. Это то, на что мы рассчитываем. Наша мать погибла, наша работа была остановлена. И они стали искать нити, но куда ведут эти нити, никто не знает. Термин, который вывела наша мать на основании того, что она узнала о Мальте, - это захваченное государство. Вот к чему привели все эти истории. Это привело к выводу, что Мальта является захваченным государством, его учреждения захвачены. И теперь мы пытаемся узнать, каковы личные интересы людей, стоящих за захватом государства, кто они и как они связаны друг с другом. Какое влияние они оказывают на нашу администрацию, можем ли мы этого избежать, или же нам суждено стать инструментом иностранных частных интересов на ближайшие десятилетия".

Софи Клоде, "euronews": "Почему именно Мальта? Когда мы думаем об отмывании денег, коррупции, на ум сразу приходит Италия, мафия, или Ближний Восток. Но Мальта, почему? Почему этот остров?"

Эндрю Каруана Галиция: "В крупных странах, таких как Италия, и даже Бразилия, независимо от того, насколько серьезна там ситуация, всегда существует институциональная независимость. Мальта - маленькая страна. Поэтому, если вы установите контроль над крупной политической партией, которая будет избрана в правительство, вы будете контролировать все рычаги государства-члена Европейского Союза. Присоединение Мальты к ЕС вместо того, чтобы стать для нас защитой, сделало нас более лакомым кусочком для этих людей. Мальта, несмотря на свои размеры, обладает огромной властью в рамках Европейского Совета, в Европарламенте, а также оказывает влияние на Еврокомиссию, что крайне опасно. Так почему бы тем людям, которые отмывают деньги, различным криминальным гениям не воспользоваться такой возможностью и не установить контроль над государством-членом ЕС? И они нашли для себя идеальный инструмент в лице нашего нынешнего премьер-министра".

Мэтью Каруана Галиция: "Расследование сейчас находится на очень критическом этапе, и, как сказал мой брат, из-за того, что существует целая коррупционная сеть, и во многом она транснациональна, нам нужны люди, чтобы продолжать участие в "Проекте Дафна". Невозможно было стать частью этой коррупционной схемы и организовать убийство журналиста без привлечения большого количества людей. И мы обращаемся к этим людям, чтобы они, сохраняя анонимность, рассказали о том, что им известно, и помогли следствию найти ответы на все вопросы".