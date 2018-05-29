Власти Израиля заявили, что предотвратили новый прорыв морской блокады Сектора Газа. Ранее палестинские активисты организовали «обратную» Флотилию свободы: несколько судов пытались прорваться в Средиземное море. Одним из возможных пунктов назначения был порт Лимасол на Кипре.
«Обратная» Флотилия свободы
«Обратная» Флотилия свободы
Сообщалось, что на головном судне находились раненые, пострадавшие в результате недавних столкновений на границе, а также студенты, обучающиеся в Европе.
«Наше послание — гуманитарное. Мир должен знать, что на земле Газы есть молодые и старые, больные и немощные, студенты и выпускники все они заслуживают жизни, 12-летнюю блокаду необходимо прорвать. Мы люди, мы заслуживаем права жить».
«Мы идём в Европу за помощью, за лечением, мы просим мировое сообщество защитить раненых и больных на этих судах», — говорят активисты.
Израильские катера окружили и блокировали флотилию. Пассажиры головного судна, как сообщается, доставлены в Ашдод.
Власти Израиля подчеркнули, что неоднократно предупреждали активистов о готовности применять подобные меры. Кроме того, для лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в течение всего месяца Рамадан открыт пограничный пункт Рафах.