Италия встревожила Европарламент

Попытка сформировать в Италии правительство популистов встревожила Европарламент. Во вторник лидеры фракций поддержали отказ президента Серджо Маттареллы одобрить назначение министром финансов евроскептика и сторонника выхода из еврозоны Паоло Савону.

«Матарелла сделал очень важное дело для защиты итальянского общества, итальянской экономики и будущего своей страны в Европе», - сказал немецкий социалист Удо Бульманн.

Создание временного правительства открывает путь к досрочным парламентстким выборам, на которых популисты постараются набрать ещё больше голосов. Прийдя к власти, они вряд ли возьмутся за сокращение двухтриллионного государственного долга, считает сотрудник брюссельского центра Европейских политических исследований:

«Кризис в Италии может привести не только к реструктуризации долга и дефолту с потерями для итальянцев, он также угрожает всему европейскому проекту и евро, - сказала Синция Альсиди. - Италия - одна из стран-основательниц Евросоюза, у неё третья по размеру экономика, с почти 20 проц ВВП всего ЕС, так что будущее общей валюты и Союза окажется под угрозой ».

Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт написал в твиттере:

“Правительственный кризис в Италии подчеркивает абсолютную необходимость реформирования еврозоны. У неё сейчас межправительственное управление, поэтому подобные политические неурядицы оказывают давление на еврозону”.

«Большинство реформ подразумевают введение в действие механизмов, которые исправляют неполадки в системе, - продолжает брюссельский эсперт. - Это скорее даёт позитивный сигнал инвесторам, чем оказывает краткосрочное влияние на экономику”.

Мандат на формирование кабинета получил от главы государства Карло Коттарелли, бывший высокопоставленный сотрудник Международного валютного фонда. Недавно он предупредил о том, что политика популистов может привести к резкому росту бюджетного дефицита.