Кнут Востоку ЕС, пряник - Югу

Венгрия и Польша расплачиваются за свой отказ принимать беженцев по системе квот. Еврокомиссия предложила во вторник уменьшить дотации Центральной и Восточной Европе и, одновременно, увеличить финансовую помощь странам Юга, пострадавшим от экономического и миграционного кризисов.

Еврокомиссар по региональной политике Корина Крецу сообщила, что в последние годы бывшие коммунистические страны развивались сравнительно быстро. Вместо них субсидии будут получать районы с высоким уровнем безработицы:

«Посмотрите на Италию, на её Север и Юге, на Грецию, или на другие регионы, преодолевающие последствиями миграции - мы не можем их игнорировать, - сказала Крецу. - Мы разработали такой метод ассигнования, который обеспечит сбалансированное и справедливое распределения средств из фондов сплочения. Деньги на поддержку пойдут туда, где они больше всего необходимы».

Брюссель решил увеличить помощь Италии после победы на выборах в ней популистов, сыгравших на усилении в стране ксенофобии и антиевропейских настроений. Деньги из центра призваны все это ослабить.