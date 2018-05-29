Бельгийский город Льеж приходит в себя после произошедшего здесь теракта. СМИ обнародовали видео и фотоснимки операции в ходе которой был ликвидирован стрелок. Им оказался отпущенный в "пенитенциарный отпуск" 36-летний Бенджамин Эрман. Вооруженный ножом преступник напал на двух женщин-полицейских, нанес им ранения, завладел оружием и застрелил их. Спустя некоторое время Эрман убил молодого мужчину, взял в заложники двух сотрудниц лицея и вступил в перестрелку с подоспевшей на место инцидента полицией.
Льеж: целью нападения были полицейские
Льеж: целью нападения были полицейские
В правоохранительных органах утверждают, что у убийцы не было умысла напасть на учебное заведение.
Глава полиции Льежа Кристиан Бопер: "Очевидно, что целью преступника было нападение на полицию, потому что именно это он сделал прежде всего. Он спрятался за спинами двух стражей порядка, а затем жестоко расправился с ними".
Прокуратура Льежа подтвердила, что Бенджамин Эрман был замечен в связях с радикальными исламистами. Произошедшее в Льеже было классифицировано как теракт. В город прибыло руководство Бельгии и силовых ведомств страны, включая короля Филиппа и премьера Шарля Мишеля.