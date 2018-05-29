«Судьба Италии — судьба Европы»: с таким заявлением выступил глава Банка Италии во время ежегодного экономического отчёта. Иньяцио Виско предупредил о серьёзном риске потерять инвестиции в случае продолжения политического кризиса. Страну могут ждать перевыборы, на которых ещё больше голосов могут получить популисты и евроскептики, которые во всяком случае теоретически не исключали выхода Италии из еврозоны.