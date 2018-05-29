«Судьба Италии — судьба Европы»: с таким заявлением выступил глава Банка Италии во время ежегодного экономического отчёта. Иньяцио Виско предупредил о серьёзном риске потерять инвестиции в случае продолжения политического кризиса. Страну могут ждать перевыборы, на которых ещё больше голосов могут получить популисты и евроскептики, которые во всяком случае теоретически не исключали выхода Италии из еврозоны.
«Судьба Италии — судьба Европы»
«Судьба Италии — судьба Европы»
«Нас ограничивают не европейские законы, а бухгалтерия, экономическая логика. Она тесно связана с нашими общественными обязательствами не усложнять жизнь будущим поколениям: увеличение долга означает переложить на них то, что мы не хотим платить сегодня», — заявил Виско.
Генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа в интервью нашему каналу подчеркнул, что Италия — не единственная страна Европы и мира в целом, граждане которой испытывают кризис доверия к современному положению вещей в политике и экономике:
«Всё происходящее показывает, что множество людей голосуют против чего? — против всего, что идёт вперёд, всего, что связано с истеблишментом. В самом худшем случае люди вообще отказываются от голосования. Форма предельного протеста — не явиться на избирательный участок».
Кроме новых выборов, в Италии не исключают импичмент президента, действия которого фактически не позволили сформировать правительство.