Самая большая в мире пресноводная жемчужина "Спящий лев" весом в 578 карат выставлена на аукционе в Гааге. Уникальность этой жемчужины заключается в том, что она выросла в природе, без участия человека. Владелец Херман Доммисс, который также является председателем Жемчужной Ассоциации Амстердама, объясняет причину продажи сокровища.
"Спящий лев" уйдет с молотка
"Спящий лев" уйдет с молотка
Херман Доммисс, владелец жемчужины: "Дело в том, что эта жемчужина находится в частной коллекции. Но я думаю, поскольку это частица природы, ее дар, жемчужина должна выставляться в музее."
Специалисты полагают, что жемчужина была найдена в Китае и когда-то принадлежала российской императрице Екатерине Великой. Аукцион в Гааге, где продадут "Спящего льва" пройдет 31 мая. Устроители аукциона предполагают выручить за жемчужину более 500.000 евро.