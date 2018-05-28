Вандализм в музеях

500 тысяч рублей – в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" ("Иван Грозный убивает своего сына"). В субботу 37-летний житель Воронежской области Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины, а затем нанес им несколько ударов по холсту. В итоге полотно оказалось порвано в трех местах. Но, по словам работников галереи, "самое ценное" — изображения лиц и рук героев — осталось невредимым. Сейчас холст находится в реставрационной мастерской.

В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Заседание суда об избрании меры пресечения состоится 29 мая. На допросе злоумышленник так объяснил свои действия: "Уже хотел уходить, зашел в буфет, выпил сто граммов водки. Водку не пью, вот и накрыло".

Это не первый инцидент, связанный со знаменитым полотном Репина. Более ста лет назад картина уже подвергалась нападению злоумышленников. 16 января 1913 года иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица царя и царевича. После этого инцидента покончил с собой хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов: мужчина бросился под поезд.

Известные картины нередко становятся мишенью вандалов. Мы решили вспомнить самые громкие случаи.

"Джоконда" Леонардо да Винчи

С 1956 года на самую известную картину да Винчи нападали четыре раза. Сначала неизвестный облил ее кислотой, потом в том же году в нее бросили камень: после этого у левого локтя Моны Лизы осталась небольшая отметина. В 1974 году в Токио женщина, недовольная политикой местного музея в отношении людей с ограниченными возможностями, попыталась распылить из баллончика красную краску. А в 2009 году россиянка, не получившая французское гражданство, запустила в стекло керамической чашкой. Но в двух последних случаях картина не получила повреждений: ее спасло бронированное стекло.

"Даная" Рембрандта

В 1985 году литовец Бронюс Майгис несколько раз ударил ножом картину Рембрандта "Даная", которая выставляется в Эрмитаже, и плеснул в нее серной кислотой. Мастера тут же бросились спасать картину, но все же четверть полотна была утрачена. Пострадала самая ценная часть холста - женская фигура. Реставрационные работы продлились 12 лет. Сейчас картина хранится под бронированным стеклом.

Злоумышленнику был поставлен диагноз "вялотекущая шизофрения". Шесть лет он провел в психиатрической больнице.

"Ночной дозор" Рембрандта

История у этого полотна непростая. То, мы видим сейчас, - это только часть картины, написанной Рембрандтом. Сначала картина, созданная в 1642 году, выставлялась в штаб-квартире Стрелкового общества, а в 18 веке ее перенесли в зал городского магистрата. Полотно не помещалось на стене, и его обрезали с боков.

В 20 столетии "Ночному дозору" "посчастливилось" трижды стать мишенью вандалов. В 1911 году бывший корабельный кок попытался ударить картину ножом, но прорвать лакировку ему не удалось. Следующее нападение оказалось более серьезным. В 1975 году безработный учитель нанес по картине 12 ударов ножом. К счастью, реставраторы смогли спасти холст. В 1990 году в картину плеснули кислотой, но пострадал только слой лака.

"Супрематизм" ("Белый крест") Казимира Малевича

Полотно Малевича выставляется в Городском музее Амстердама. В 1997 году московский художник Александр Бренер, выражая протест против коммерциализации искусства, зеленой краской из баллончика нарисовал на полотне знак доллара. Реставрация холста обошлась в 10 тысяч долларов. Оплатить эти работы, по решению суда, пришлось самому Бренеру. Кроме того, злоумышленника приговорили к пяти месяцам тюремного заключения и к пяти месяцам условно.

"Венера с зеркалом" Диего Веласкеса

В 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон несколько раз ударила по картине ножом для разделки мяса. Поступок, по признанию самой нападавшей, был спровоцирован тем, что за день до этого полиция арестовала лидера британского движения суфражисток Эммелин Панкхёрст. Ричардсон была приговорена к шести месяцам заключения.