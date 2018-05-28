Потом в Мэриленде

Бурные потоки воды смывают все на своем пути. Эти кадры были сняты в американском городе Элликотте, который расположен в штате Мэрилэнд. По свидетельствам очевидцев, вода поднялась до окон первых этажей. В воскресенье в infnt был введен режим чрезвычайного положения. Причиной наводнения стали мощные дожди: за несколько часов в этом районе выпало около 200 миллиметров осадков, из-за чего реки вышли из берегов.