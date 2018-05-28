После повреждения картины Ильи Репина Третьяковская галерея призывает ужесточить законы о защите произведений искусства. Уголовная статья о вандализме, по которой обвиняемому грозит до трёх лет тюрьмы, кажется руководству музейного комплекса слишком мягкой.
Остановит ли вандала угроза наказания?
Остановит ли вандала угроза наказания?
«Мы хотели бы сейчас инициировать обсуждение вопроса об ужесточении наказания за вандализм в отношение художественных ценностей», — рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Посетитель повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван» в пятницу вечером металлической стойкой заграждения. В интервью «Московскому комсомольцу» смотрительница рассказала, что поначалу мужчина не вызывал подозрений, а потом с криками «Это мне Путин приказал» внезапно набросился на картину. После задержания он объяснил, что так на него подействовала водка.
Впрочем, уже в понедельник появилась другая версия. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал в интервью «Комсомольской правде», что задержанный Игорь Подпорин не сожалеет о содеянном. Собеседник издания привёл слова обвиняемого: «Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились».
Третьяковка теперь требует прекратить продажу алкоголя в ресторанах и кафе на территории галереи. Саму картину отдали на реставрацию. В музее говорят, что она, как и другие экспонаты, не была застрахована.