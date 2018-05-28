Остановит ли вандала угроза наказания?

После повреждения картины Ильи Репина Третьяковская галерея призывает ужесточить законы о защите произведений искусства. Уголовная статья о вандализме, по которой обвиняемому грозит до трёх лет тюрьмы, кажется руководству музейного комплекса слишком мягкой.

«Мы хотели бы сейчас инициировать обсуждение вопроса об ужесточении наказания за вандализм в отношение художественных ценностей», — рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Посетитель повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван» в пятницу вечером металлической стойкой заграждения. В интервью «Московскому комсомольцу» смотрительница рассказала, что поначалу мужчина не вызывал подозрений, а потом с криками «Это мне Путин приказал» внезапно набросился на картину. После задержания он объяснил, что так на него подействовала водка.

Впрочем, уже в понедельник появилась другая версия. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал в интервью «Комсомольской правде», что задержанный Игорь Подпорин не сожалеет о содеянном. Собеседник издания привёл слова обвиняемого: «Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились».

Третьяковка теперь требует прекратить продажу алкоголя в ресторанах и кафе на территории галереи. Саму картину отдали на реставрацию. В музее говорят, что она, как и другие экспонаты, не была застрахована.