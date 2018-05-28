Фотограф спасает фрески Тибета

Уникальный альбом с изображением древних фресок в Тибете, сокрытых в отдаленных, порой ветшающих монастырях, представлен в музее Ритберга в швейцарском Цюрихе. "Фрески Тибета" - проект американского фотографа Томаса Лэйрда. В течение многих лет Лэйрд находил и документировал осыпающиеся фрески в Тибете, чтобы не допустить их исчезновения.

Томас Лэйрд, фотограф: "Я видел эти потрясающие сокровища, и я бы хотел быть уверенным в том, что все это увидит весь мир, чтобы будущие поколения познакомились с тем, что мы видим сейчас. Я чувствовал, что эта ответственность лежит на мне. Это - не просто книга. Это - книга для грядущих поколений. Это - архив."

Далай-лама - духовный лидер последователей тибетского буддизма, поставил свою подпись под каждой иллюстрацией. Исследование в двух томах, насчитывающее 1200 страниц, с комментариями ученых и специалистов в области культуры и философии Тибета, будет опубликовано издательством Taschen.