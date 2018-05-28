Срочная новость

Срочная новость

Япония

Настоящий грузинский одзэки!

Сейчас воспроизводится:

Настоящий грузинский одзэки!

Настоящий грузинский одзэки!
Размер текста Aa Aa

Грузинский сумоист Тотиносин получил титул одзэки — второй по значимости среди профессионалов этой борьбы. За плечами Тотиносина — 37 побед в трёх турнирах. В январе он стал третьим за всю историю европейцем, выигравшим Кубок императора — высший трофей в мире профессионального сумо. Но самым громким его достижением стала победа над самым титулованным борцом современности, йокодзуной Хакухо из Монголии.

Поэтому теперь за экзотической японской борьбой внимательно следят в Грузии: семья Левана Горгадзе — такое настоящее имя Тотиносина — живёт в Мцхете.

Сейчас действующих одзэки всего трое. Тотиносин — второй в истории обладатель этого титула среди выходцев из бывших советских республик. Первым восемь лет назад стал эстонец Баруто Кайто.