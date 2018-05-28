Грузинский сумоист Тотиносин получил титул одзэки — второй по значимости среди профессионалов этой борьбы. За плечами Тотиносина — 37 побед в трёх турнирах. В январе он стал третьим за всю историю европейцем, выигравшим Кубок императора — высший трофей в мире профессионального сумо. Но самым громким его достижением стала победа над самым титулованным борцом современности, йокодзуной Хакухо из Монголии.
Настоящий грузинский одзэки!
Настоящий грузинский одзэки!
Поэтому теперь за экзотической японской борьбой внимательно следят в Грузии: семья Левана Горгадзе — такое настоящее имя Тотиносина — живёт в Мцхете.
Сейчас действующих одзэки всего трое. Тотиносин — второй в истории обладатель этого титула среди выходцев из бывших советских республик. Первым восемь лет назад стал эстонец Баруто Кайто.