Настоящий грузинский одзэки!

Грузинский сумоист Тотиносин получил титул одзэки — второй по значимости среди профессионалов этой борьбы. За плечами Тотиносина — 37 побед в трёх турнирах. В январе он стал третьим за всю историю европейцем, выигравшим Кубок императора — высший трофей в мире профессионального сумо. Но самым громким его достижением стала победа над самым титулованным борцом современности, йокодзуной Хакухо из Монголии.