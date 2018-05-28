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Во Франции скончался Серж Дассо

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Во Франции скончался Серж Дассо

Серж Дассо, ноябрь 2016 года
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REUTERS/Charles Platiau/File Photo
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Французский миллиардер Серж Дассо скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Унаследовавший от своего отца оборонный концерн Groupe Dassault, он был одним из наиболее влиятельных французских предпринимателей. Именно этот концер разработал "Рафаль" - наиболее современный истребитель на службе ВВС Франции.

Серж Дассо поддерживал правые политические круги Франции. С середины 1990-х он сам занимался политикой, был избран мэром в парижском пригороде Корбей-Эссон, а с 2004 по 2017 годы заседал в Сенате от партии "Республиканцы".

Правда, последние годы его политической деятельности были отмечены рядом коррупционных скандалов.

Дассо принадлежала крупнейшая в стране издательская группа "Сокпресс", в которую входят более 70 периодических изданий, включая газету "Фигаро" и еженедельник "Экспресс". По данным журнала "Форбс", на 2018 год его состояние оценивалось в 19 млрд евро. В рейтинге французских миллиардеров он занимал четвертое место, также входил в сотню самых богатых людей планеты.

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