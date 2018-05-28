Французский миллиардер Серж Дассо скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Во Франции скончался Серж Дассо
Во Франции скончался Серж Дассо
Унаследовавший от своего отца оборонный концерн Groupe Dassault, он был одним из наиболее влиятельных французских предпринимателей. Именно этот концер разработал "Рафаль" - наиболее современный истребитель на службе ВВС Франции.
Серж Дассо поддерживал правые политические круги Франции. С середины 1990-х он сам занимался политикой, был избран мэром в парижском пригороде Корбей-Эссон, а с 2004 по 2017 годы заседал в Сенате от партии "Республиканцы".
Правда, последние годы его политической деятельности были отмечены рядом коррупционных скандалов.
Дассо принадлежала крупнейшая в стране издательская группа "Сокпресс", в которую входят более 70 периодических изданий, включая газету "Фигаро" и еженедельник "Экспресс". По данным журнала "Форбс", на 2018 год его состояние оценивалось в 19 млрд евро. В рейтинге французских миллиардеров он занимал четвертое место, также входил в сотню самых богатых людей планеты.