Французский миллиардер Серж Дассо скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Во Франции скончался Серж Дассо
Во Франции скончался Серж Дассо
Унаследовавший от своего отца оборонный концерн Groupe Dassault, он был одним из наиболее влиятельных французских предпринимателей.
Серж Дассо поддерживал правые политические круги Франции. С середины 1990-х он сам занимался политикой, был избран мэром в парижском пригороде Корбей-Эссон, а с 2004 по 2017 годы заседал в Сенате.
Последние годы его политической деятельности были отмечены рядом коррупционных скандалов.