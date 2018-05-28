Футбольный бог любит троицу: команда "сливочных", победившая в третий раз подряд в финале Лиги Чемпионов, вернулась из Киева в Мадрид, где ее встретили толпы восторженных болельщиков и поклонников.
Победителей встретили по-королевски
Победителей встретили по-королевски
Композиция Queen "We Are The Champions", светомузыка, скандирование: в стране, где футбол - религия, а игроки в него - апостолы, подобные празднества - способ выразить признательность за доставленную радость.
Главное чествование адресовано тренеру Зинеддину Зидану, спустя двадцать лет после выигранного им чемпионата мира доказавшего, что бывших победителей не бывает.