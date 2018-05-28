Попытка сформировать в Италии коалиционный кабинет министров закончилась неудачей. Камнем преткновения стала кандидатура министра экономики.
Италия: правительства пока нет
Италия: правительства пока нет
"Лига Севера", входящая в коалицию, настаивала, чтобы главой министерства стал бы 81-летний экономист Паоло Савона. Савона - евроскептик, и именно это не устроило президента Италии. Он отказался поддержать Савону.
Матарелла должен в понедельник встретиться с Карло Коттарелли, известным финансистом, в прошлом высокопоставленным сотрудником МВФ.
А Джузеппе Конте, исполнявший обязанности премьера, вернул свой мандат Матарелле.
Происшедшее возмутило лидера "Лиги Севера" Маттео Сальвини. Лига и "Движение 5 звезд" предложили кандидатуру Конте на этот пост
"Я задаю себе вопрос, живем ли в демократическом обществе. Кто решает в Италии - итальянцы, немцы или французы? В случившееся трудно поверить. Очень жаль, что мы потеряли столько времени, могли бы сказать нам все раньше", - заявил политик журналистам.
А лидер движения "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо призвал объявить импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле, отказавшемуся утвердить список членов коалиционного правительства.