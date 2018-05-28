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Колумбия

Колумбия на распутье: от будущего президента зависит судьба договора о мире

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Колумбия на распутье: от будущего президента зависит судьба договора о мире

Колумбия на распутье: от будущего президента зависит судьба договора о мире
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Во второй тур президентских выборов в Колумбии вышел кандидат от правых - партии "Демократический центр" - Иван Дуке, и представляющий левую коалицию "Президент Петро" экс-мэр Боготы Густаво Петро.

Дуке предпочли чуть больше 39% избирателей. Петро поддержали примерно 25% имеющих право голоса.

От того, кто станет следующим президентом страны, будет зависеть гражданский мир в Колумбии, где война с леворадикальным движением ФАРК шла больше полувека.

В результате конфликта погибли четверть миллиона колумбийцев.

Договор о мире был заключен два года назад.

Дуке заявлял, что соглашение должно быть изменено, и что бывшие повстанцы ФАРК должны понести наказание за преступления, совершенные за время конфликта. Петро выступает за сохранение всех пунктов подписанных договоренностей.

Второй тур выборов состоится 17 июня.

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